年後轉職潮來了 調查：77%上班族有意跳槽

年終落袋，不少上班族開始為轉職布局，根據人力銀行調查，有高達 77% 的上班族正在轉職的路上，受惠景氣復甦，工作機會增加，與去年相比，有意跳槽的上班族微幅增加 5 個百分點，其中的 52% 已經展開行動。

1111 人力銀行今 (11) 日發布上班族年後轉職現況調查，將近 52% 的上班族已展開轉職行動，其中有 5.6% 即將報到、4.4% 已經開始面試，還有 42.1% 的上班族正在尋求轉職機會，另有 25% 的上班族也萌生轉職念頭。

1111 人力銀行媒體中心發言人黃若薇表示，主計總處與國發會均看好 2022 年景氣，不但出口動能強勁，內需消費也回穩，經濟成長可望超過 4%，帶動企業對人才的需求。

觀察求才的供給端，目前 1111 人力銀行資料庫有高達 61 萬筆工作機會數，與去年同期相比增加 2 成，其中以資訊科技業、營建不動產業、民生服務業為三大缺工產業。

黃若薇表示，進一步從人才供應端來看，開工日當天，1111 人力銀行網站的瀏覽數衝破 800 萬，比前一天增加 1 倍，更有高達 149 萬筆履歷被開啟，可看出多數上班族對於景氣有所期待，轉職的積極度也更高。

進一步詢問在轉換新工作時，上班族最在意的四大條件，依序是薪資待遇、工作氛圍、工作時間及產業前景。至於要增加多少薪水才能吸引上班族跳槽，調查顯示，上班族期待轉職後薪水可增加 4621 元，以本次調查上班族的平均薪資 36482 元來計算，等於要加薪 13%，才能成功挖角人才，但如果是雇主想留才，平均要加薪 4255 元。

黃若薇分析，從加薪的幅度來看，可觀察到疫情後，上班族對於轉職加薪的期待更為務實，雇主想留才要付出的代價也比過往更少。

黃若薇指出，由於上班族在轉換工作時思考的面向除了薪資之外，還包括工作氛圍、工時、產業前景等因素，甚至有 42% 的上班族願意降薪轉職，特別是在疫情之下，轉職前考慮的面向不只有薪水多寡，還包括產業前景、疫後轉型趨勢，以及企業面臨困境時能否將員工視為資產等眾多因素，都會成為上班族挑選企業的標準。

