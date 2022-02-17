桃機公司下月舉債將破百億 交部將協助增資

受 COVID-19 疫情衝擊長達 2 年多，桃園機場公司陸續舉債 70 多億元，預估下月累積借款突破百億元，交通部駁斥桃機破產問題，部長王國材指出，會持續支持桃機重大建設，已請機場公司提出增資計畫。

針對虧損狀況，桃機公司副總經理洪玉芬表示，桃機前年累計虧損 19 億元，去年虧 31 億元，合計 50 億元，根據今年預算書內容，估再虧損 63 億元。她指出，桃機目前沒有破產疑慮，但財務狀況確實不好。

交通部常務次長祁文中表示，桃機有規劃很多方案，包含調整費率、政府增資等，希望跟政院來爭取經費，因為第三航廈正在興建，後面又有第三跑道等重大建設，確實很多支出，需要資金調度。

桃機公司化超過 11 年，若舉債金額超過資本額 248 億元，根據《公司法》規定，即召開董事會宣布破產。洪玉芬說明，目前桃機公司舉債 70 多億元，下個月舉債將達到 100 億元以上，但如果政府有給資源，就不會有破產問題。

洪玉芬指出，政府在疫情期間給予很多支持，像是紓困機場的業者，讓桃機公司還能有收入，可減緩資金壓力，今年民航作業基金也增資 9 億元，相關建設都有給予支持。

王國材表示，為持續建設第三航廈、第三跑道等桃機重大建設，交通部會協助增資，已請桃園機場公司提出計畫。祁文中強調，交通部會積極協助去跟行政院反映，國家會百分之百協助國營事業，國際機場不可能讓它倒。