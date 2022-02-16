〈英特爾併高塔〉補足成熟製程缺口 提升區域生產實力

英特爾 (INTC-US) 昨 (15) 日宣布收購以色列晶片廠高塔半導體 (Tower) ，研調機構 TrendForce 認為，英特爾收購高塔一舉數得，除可補足成熟製程技術與拓展客戶基礎外，也能提升區域生產實力。

TrendForce 指出，去年第四季高塔在全球晶圓代工市場位居第九，整體 12 吋約當產能占全球約 3%。其中，以 8 吋產能較多，占全球 8 吋產能約 6.2%。

製程平台方面，高塔可提供 0.8 微米至 65 奈米等少量多樣化的特殊製程，主要生產 RF-SOI、PMIC、CMOS Sensor、discrete 等產品，將助英特爾在智慧型手機、工業及車用等領域擴大發展。

TrendForce 認為，英特爾過去以 CPU、GPU 等處理器平台技術為主，且部分採用 10 奈米以下先進製程客戶與其存在競爭關係，如 AMD、NVIDIA 等也長期深耕於伺服器、PC CPU、GPU 等晶片，委託英特爾代工可能性較低，成為其發展晶圓代工的限制。

為擴大晶圓代工業務影響力，TrendForce 認為，英特爾收購高塔考量有二，第一，高塔專注多元成熟製程，又以 RF-SOI 及 PMIC 需求相對強勁，可彌補英特爾代工型態較單一且客戶侷限的問題。

第二，地緣政治下，在地化生產與供應分配的考量，高塔工廠據點分布亞洲、EMEA 與美洲三大區域，符合英特爾降低供應鏈過度集中於亞洲的策略方向，且英特爾在美國與以色列皆有長期投資及工廠據點，產能調度可望更彈性。

