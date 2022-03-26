〈掌握國家發展契機〉全球供應鏈洗牌 新南向政策成效顯助台搶占先機

美中貿易爭端、新冠肺炎疫情引發一連串斷鏈、缺料危機，加速了全球供應鏈重組，國際大廠近年紛紛將生產基地轉移至台灣或東南亞國家，而新南向政策正是蔡政府上任以來積極推動的經貿戰略之一，台商提早布局東南亞，才能使得台灣在國際供應鏈中站穩關鍵地位，並收割成果。

整體而言，新南向政策是台灣在國內外新情勢下，全面性經貿及對外戰略之一環，不僅是著眼於分散經貿風險，爭取更多市場商機，更希望尋找台灣經濟新動能及供應鏈上的新定位，並透過台灣在國際社會有意義的參與，達到區域和平穩定的目的。

行政院經貿談判辦公室指出，綜觀 2021 年經濟表現，台灣對新南向 18 國出口額達 825.8 億美元，創下歷史新高，超越 2019 年疫情前的水準 631.1 億美元，為 2016 年新南向政策推動以來的最佳成績。

其中，出口占比最大的積體電路貨品，就占台灣對新南向 18 國出口比重近 4 成，其他主要出口貨品包括資通訊產品及零件、半導體裝置及製造半導體之機器、光學元件、石油製品、熱軋鋼製品、塑橡膠原料及有機化學品等，皆為台灣向新南向國家出口大宗。

以個別國家分析，我出口新南向國家金額排名前五大市場，依序為新加坡的 257 億美元、年增 34.8%；越南 140 億美元、年增 32.8%；大馬 133 億美元、年增 40.9%；泰國 70 億美元、年增 32.8%；菲律賓 61 億美元，年增 7.6%。

儘管台灣沒簽 FTA，但台商在海外生產高關稅的產品，把零關稅的資通訊產品留在台灣，或從中國移回台灣，分散生產基地效益最大化，結果在貿易戰及疫情下，意外催動台灣出口大躍進，經濟成長相較其他亞洲四小龍及先進國家表現強勢。

隨著外國投資人直接注入資金，東南亞及南亞國家服務業近年迅速竄起，並逐漸從勞力密集產業轉向科技密集及智慧自動化，帶動經濟快速發展，消費能力大幅提升，再加上其積極參與全球區域經濟整合，擴大市場優勢，內需市場商機龐大，儼然成為未來亞洲經濟的新引擎，台灣當然不會缺席這場亞太經貿競合賽局。