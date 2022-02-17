地緣政治成顯學 三星延攬前美國駐韓大使助陣

地緣政治已成為半導體廠必修學分，繼晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 破天荒招募政經分析技術人才後，三星也不落人後，延攬前美國駐韓大使李柏特 (Mark Lippert) 擔任公司重要策士，負責三星美國對外業務。

據韓聯社報導，三星電子美國分公司日前公布最新人事案，李柏特將於下月出任三星美國分公司執行副總兼北美公關主管。

三星電子美國分公司總裁兼執行長 KS Choi 表示，李柏特在政界擁有 20 多年經驗，深刻了解地緣政治如何影響企業運作，勢必能為公司帶來有價值的貢獻。

三星表示，李柏特將把美國政府法規、政策立場與三星的商務戰略結合，推動在美業務發展。

李柏特於 2014 年至 2017 年擔任美國駐韓大使，之後曾在美國波音任職，2020 年 5 月加入 Google，擔任 YouTube 亞太地區政府事務與公共政策主管。

台積電日前首度對外招募具政經資料分析技術的人才，需擁有政治經濟學或國際關係博士學位，負責美中台關係研究、分析政治經濟等，也因為首度招募相關人才，引發政治學界與市場關注。

在這之前，台積電 2019 年下半年就已延攬前英特爾的遊說專家 Peter Cleveland，擔任全球政策部門副總裁，除整合遊說工作以外，也幫助加強台積電與美國政府間的溝通，隨後台積電又在 2020 年 5 月，新聘僱前美國商會董事 Nicholas Montella，擔任政府關係部門總監。

