聚積推2款車用驅動晶片 搶LED智慧車燈市場

IC 設計廠聚積 (3527-TW) 今 (17) 日宣布，推出 2 款新一代 LED 車用照明驅動晶片，主要適用智慧車燈，並已取得 AEC-Q100 車規認證，看好未來全球智慧汽車將蓬勃發展，看好藉由新品加入、將完整車用產品線，未來也持續鎖定前裝市場，並開發其他新品，協助各品牌創造價值。

聚積指出，相較一般電子產品，車用電子對零組件標準更嚴苛，國際汽車電子協會 (AEC) 也針對車用晶片訂出 AEC-Q100 車規認證，目前聚積車用產品皆已通過此認證，確保可靠度與穩定性符合規範。

聚積 LED 車用晶片分兩大類，包括車用顯示產品線、車用照明產品線，此次推出的 2 款皆屬於車用照明，應用包含霧燈、頭燈、尾燈、煞車燈、氣氛燈、位置燈、日行燈，也支援升、降壓等電源管理，方便客戶設計產品。

此外，聚積產品可降低電磁干擾，也擁有更健全的保護功能，如過溫保護回報與過電流保護回報，若有異常發生，驅動晶片會主動回報給系統，系統可即時反應，全面確保整體安全性。

聚積看好，汽車市場前景可觀，尤其在電動車及自駕車熱潮下，LED 車燈已成為車用照明領域的主流，聚積將持續與客戶緊密合作，布局車用市場，開發照明及顯示相關新品，滿足客戶需求。