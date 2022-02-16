俄烏危機降溫 比特幣、以太幣價格雙雙走高

鉅亨網編譯段智恆 2022年2月16號0點0分

隨俄烏兩國緊張關係似乎有所緩解，加密貨幣周二（15 日）也隨美股開高全面上漲。

加密貨幣市場數據供應商 Kaiko 研究主管 Clara Medalie 表示，此次的漲幅可能是「市場自然的飆升」（natural market surge），而過去一周大部分時間內，加密貨幣一直處於「絕對中性」（resolutely neutral）狀態，同時指出比特幣與以太幣皆突破之前的阻力，正在向 1 個月高點邁進。

Medalie 說，在經歷長時間的低流動性與宏觀波動後，過去一個月幾乎所有的加密貨幣資產都看跌，目前比特幣交易價格仍較過去歷史高點低近 2 萬美元，能否進一步突破還有待觀察。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 3.8%，報 44,179.53 美元，以太幣漲 5.8%，報 3,110.41 美元，瑞波幣漲 2.7%、艾達幣漲 5%、狗狗幣漲 1.9%、柴犬幣漲 3.1%。

日前俄烏兩國關係仍處在緊張對立時，比特幣價格劇烈動盪，當日股市收盤走低。近幾個月來，隨投資人逐漸接受，加密貨幣也漸漸如傳統風險資產般交易。而且比特幣長期以來也被視為一種安全的避險資產，在動盪時期能保持其價值。

根據 Buy Bitcoin Worldwide 的波動指數，比特幣 30 天的平均波動率已降至 3.48%，而 2021 年的平均波動率為 4.56%。

新加坡加密貨幣平台 Stack Funds 的營運長 Matthew Dibb 則表示，看好加密貨幣作為一種替代與避險資產，但時候還未到。