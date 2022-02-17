〈台股盤前〉俄烏局勢、升息隱憂仍在 偏多整理格局不變

台股昨 (16) 日在俄烏緊張情勢暫緩下，隨國際股市反彈，不僅站回萬八，也成功收復所有均線，不過美國、北約指出，俄羅斯仍在烏克蘭邊境有軍事部署，加上升息疑慮，美股四大指數漲跌互見，台指期夜盤更一度翻黑，短期大盤雖維持偏多格局，但預期整體震盪整理格局走勢不變。

美股四大指數 16 日表現，道瓊指數下跌 54.57 點或 0.16%，收在 34934.27 點，那斯達克下跌 15.66 點或 0.11%，收 14124.09 點，標普 500 指數上漲 3.94 點或 0.09%，收 4475.01 點，費城半導體上漲 1.2 點或 0.03%，收 3555.7 點，台股 ADR 中，台積電 ADR、聯電 ADR 則雙雙下跌近 1%。

盤面焦點方面，記憶體大廠威騰與鎧俠日前 2 座廠房 NAND Flash 產能原料受汙染，影響產出，引發整體供應鏈漲價潮，不僅威騰發出漲價通知，供應鏈傳出，美光也通知 NAND 晶片合約、現貨價雙漲，台廠中，群聯第一時間也傳出模組產品報價已調漲 15%，威剛、宇瞻等也可望因價格上漲受惠。

歐盟成員國與立法官員傳出即將在今年年底前通過手機、平板和耳機統一充電規格的政策，市場看好，此舉將有助加速 Type-C 滲透率再拉升，台廠中，偉詮電聚焦布局筆電 Type-C PD，是全球最大供應商，也看好今年筆電滲透率翻倍成長，將成最大受惠者。

綠界科技昨日舉辦上櫃前線上業績發表會，預計 3 月 15 日轉上櫃，成為首家第三方支付上櫃公司，每股承銷價為 760 元，超越力智先前的掛牌價 589 元，改寫台股上市櫃最高承銷價紀錄，以昨日興櫃收盤價 1190 元計算，抽中一張將現賺 43 萬元。

鴻海電動車布局新進展，美國電動車新創公司 Fisker 與鴻海合作生產的平價電動車「Pear」15 日開始預訂，售價 29900 美元起 (約台幣 83 萬元)，根據先前消息，若計畫進度順利，Pear 有望在 2024 年生產，目標全球年銷量與產量最高達到 25 萬輛。