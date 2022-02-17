IMF：通膨仍為重大風險 但物價上漲有望逐漸放緩

國際貨幣基金組織 (IMF) 在週三 (16 日) 表示，儘管通膨飆升有所減緩，但 G20 經濟體的總體通膨率仍然高於央行目標，仍然是一個「重大風險」，但是今年大多數經濟體的物價上漲，有望逐步放緩。

IMF 表示，通膨意外持續飆升，主要是由於商品和航運價格上漲，供需不平衡配以及對更多商品的需求轉移。不過，在政策框架強健的經濟體中，長期通膨預期總體上仍然良好。

IMF 也表示，下行風險繼續占主導地位，在 1 月份將全球經濟長預測下調 0.5 個百分點至 4.4%，經濟指標表明「成長趨勢疲弱」。

近幾個月來，歐元區、日本和英國重啟防疫封鎖限制，削弱了服務業活動。同時，疫情的快速傳播削弱了美國的消費者信心。

IMF 指出，供應鏈瓶頸可能導致 2021 年全球國內生產總值 (GDP) 增長減少 0.5% 至 1%，並使核心通膨率上升 1 個百分點。另外，潛在的新變種病毒可能拖累經濟活動。

IMF 也提到，解決供需問題的時間也可能比預期的要更長，將會拖累產能並推升薪資上漲。從長遠來看，可能會促使主要發達經濟體提前收緊貨幣政策，尤其是全球最大經濟體美國。

此外，如果主要經濟體的通膨持續上升，並且採取了超過預期的升息措施，新興市場經濟體的央行應該要為不利的衝擊做好準備。