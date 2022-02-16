元大金擬徵30位MA 首年百萬年薪穩入袋

元大金控 (2885-TW) 今 (16) 日宣布啟動今 (2022) 年的儲備幹部 (MA) 招募計畫，預計招收 30 位 MA，提供具競爭力的薪資待遇及專業培訓課程，透過績效連結獎金的機制，與員工共享經營績效，MA 首年年薪即達百萬門檻、第 2 年年薪可倍增。

元大金控 2021 年自結稅後純益 348.66 億元，年增率 44.6%，每股稅後純益 2.87 元，均創歷史新高紀錄。元大金控表示，該公司「求賢若渴」，今年儲備幹部 (MA) 計畫提供 5 大類職務機會，分別為：策略發展、投行法金、數位金融、理財金融及投資交易。

元大金針對 MA 將提供半年密集的訓練，包括金融專業課程、子公司輪調實習、專題報告等。培訓過程將由金控功能長、執行長與各子公司高階主管親自指導，可大幅提升 MA 個人視野高度與集團思維廣度。

其中，元大金各子公司總經理將親自分析市場競爭態勢及傳授業務戰略，讓 MA 能快速理解各領域核心知識，同時，藉由子公司輪調實習，由公司內部各領域專家帶領 MA 進行沉浸式學習，實務見習核心業務並製作專題報告，傳承元大企業文化及精實的專業根基。

不只今年的 MA 招募計畫已經啟動，元大金表示，明年將進一步規劃 MA 展開為期 2 年的實務歷練，在金控功能長與執行長指導下，參與集團重要業務發展專案、體察集團策略商議與決策過程、實境參與子公司業務運作，厚植 MA 的金融實務根基及專業能力。

元大金強調，表現優異的 MA 有機會派駐海外歷練，拓展職涯格局，元大金控目前派駐海外人員之中，MA 約占 3 成。