亞力山大倒閉纏訟14年 一審判賠2.56億元 創辦人唐雅君免賠

亞力山大健康休閒俱樂部 2007 年底無預警倒閉，消基會替 8564 名會員提出團體訴訟，向亞力山大等公司求償約 5.82 億元。台北地方法院今 (16) 日一審判決出爐，亞力山大等公司須賠 2 億 5624 萬多元，而創辦人唐雅君及胞妹唐心如獲判免賠，可上訴。

亞力山大創立於 1982 年，曾為全台最大的連鎖健身俱樂部，會員數高達上萬人，然而，唐雅君與唐心如於 2007 年間明知公司虧損連連，地下錢莊上門討債，公司面臨倒閉命運，卻仍對外祭出優惠擴大招募會員。

法院已依背信、詐欺等罪，判處唐雅君 1 年 10 月、唐心如 1 年 8 月定讞，兩人入桃園女子監獄服刑，唐雅君 2013 年 4 月 9 日假釋出獄。

至於消基會替 8564 名會員提出的團體訴訟，歷經 14 年的審理時間，北院今天判決亞力山大公司要賠償 1 億 8602 萬餘元、亞爵公司賠 5728 萬餘元、君生活公司賠 1292 萬餘元，共計 2 億 5624 萬餘元，可上訴。

判決書指出，亞力山大、亞爵、君生活 2007 年 7 月間已發生財務困難，無法再繼續借得款項，卻隱瞞大眾，故意以單日消費滿 2 萬元可抽獎的廣告方式招攬消費者，幫助公司解決財務困境，3 家公司確實違反消保法，應給付懲罰性賠償金。

而唐雅君及唐心如則獲判免賠，根據判決書指出，依照消基會提出的請求權讓與書、請求權讓與補正證明書，都沒有記載消費者有把對兩姐妹的損害賠償請求權讓與消基會，且消基會寄出的存證信函，收件人也只有亞力山大、亞爵、君生活公司與收單銀行，因此認為向唐雅君、唐心如請求損害賠償沒有理由。

有關消基會對多家收單銀行請求賠償的部分，法院認為，消費者是與亞力山大、亞爵、君生活公司之間成立消費契約，並無和收單銀行締約，銀行也非 3 家公司的履行輔助人，更沒有遴選、監督公司與消費者間的契約，認為此部分請求無理由。