永豐銀MA徵才啟動 培訓月薪6萬起跳、加獎金年薪上看百萬

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (2022) 年首波徵才起跑！永豐銀行表示，今年首波徵才自即（12）日起展開，預計招募 60 名 MA、人數再創新高；以 15 個月的完整培訓期，協助新進 MA 發展數位科技及金融商品之創新規劃、業務拓展等能力，培訓期間月薪至少 6 萬元起，加計獎金後年薪上看百萬元

永豐銀行表示，近年推動綠色金融生態圈有成，加上數位金融服務經營成績亮眼，吸引應屆畢業生及社會新鮮人爭相加入，策略人才招募熱度大增、履歷收件數年成長逾 3 成。

MA 培訓三階段 循序提升人才金融實力

永豐銀行人力資源處處長廖家宏表示，凡是 TOEIC 成績 750 分以上、擁有碩士以上學歷且工作經驗 2 年內的社會新鮮人皆可報名，應徵者可依個人志趣與職涯規畫，該行開出八大類職缺包含：資訊資安專才、法金業務專才、金融交易專才、風險管理師、商品設計師、行銷企劃師、數位規劃師、營運管理師等，甄選時將經過職能檢定、單位主管團體面談以及與總經理及決策主管進行最終面談。

永豐銀行指出，透過精心設計的基礎訓練、專業強化、能量累積三大培訓階段，提供 MA 完整培訓課程並輔導考取金融證照，接著採取「定崗輪調制度」，透過在所屬單位深耕與歷經上、下游單位實習，循序漸進提升專業能力及金融視野。

校園巡迴說明會 3 月開跑 廣募生力軍

為持續拉近與新鮮人的距離，永豐銀行指出，預計 3 月起將陸續前進全台大專校園博覽會及徵才說明會，包括：國立臺灣大學、國立政治大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中山大學、國立中正大學、國立中興大學及永豐金控總部等場次，今年最終場總部說明會於 3 月 24 日舉辦，將邀請八大領域處室主管，分享各單位發展現況與未來願景。