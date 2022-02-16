太空旅行、飛行車不是夢 基金瞄準五大領域移動商機

隨著不少企業陸續展示太空旅行與飛行車，讓大眾對未來移動產生無限想像，並掀起廣大商機，凱基投信今 (16) 日表示，以電動車為首的新型未來移動方式成為市場焦點，汽車聯網與自駕功能快速提升，車用電控系統等，將成新能源產業鏈龐大商機。

凱基投信表示，伴隨技術革新挹注移動方式進化，未來移動商機可投資的範疇多元又廣泛，像是新能源動力 (Power Source)、自動駕駛 (Autonomy)、車聯網 (Connectivity)、電動車 (Electrification)、空中及太空飛行 (Space) 等 P.A.C.E.S 五大領域的移動商機，凱基未來移動基金將於 2022 年 3 月 1 日起展開募集。

凱基未來移動基金擬任經理人馮紹榮表示，2001 年美國一位千萬富翁花費 2000 萬美元，成為首位完成太空旅行的遊客，事隔 20 年後，如美國維珍銀河等公司將在 2022 年第四季規劃送遊客上太空旅行、旅費將降至約 25 萬美元，意味這 20 年來降了 80 倍。

馮紹榮表示，未來投資市場對於更節能 (Saving Energy)、智能 (Smart)、安全 (Safe)、跨界 (Space) 等需求的移動工具有無限的想像空間，期能透過交通載具的進化來發掘出更具龐大且長期競爭力的未來移動題材。

馮紹榮指出，全球綠色議題與政策趨嚴，催化各國加速推廣新能源產業進展，統計預估，未來 20 年內全球新車銷售中的電動車佔比將上看 7 成、銷售量大幅成長近 40 倍，當電動車市佔率以倍速成長的未來，包含連結電動車的新能源、自動駕駛設備、車聯網、車體材料等產業應用，甚至飛行移動也需要新能源應用。

馮紹榮表示，各國政府與企業無不加緊跟進節能計畫，預期 2035 年美國加州的新銷售車、歐盟的新銷售轎車將達到 100% 為新能源車，中國、日本的新銷售車也規劃 100% 達到電氣化，這股新能源產業的爆炸性成長，推動社會與企業營運模式迎接巨大改變，未來能掌握智能移動、節能成本的交通工具與商業模式，將有望取得領先市場的致勝商機。

然而，電動車廠的競賽百花齊放，領頭羊尚未可知。馮紹榮指出，電動車需求量增加下，充電基礎建設成發展基石，搭配車用電子軟體需求展開，估計全球充電基礎建設市場規模在未來 7 年內將上看至 600 億美元的規模，產業供應鏈中潛藏龐大成長動能。

馮紹榮表示，為了促進各國汽車電氣化，多數政府對電動車政策補貼、基礎建設仍多管齊下，希望刺激普及率，但為了提升交通載具的安全進化，先進駕駛輔助系統 (ADAS) 將成為新銷售電動車的標準配備，估計未來 10 年內將有 90% 的新車配置輔助駕駛系統，自駕系統成長速度可能比電動車的普及率更加快腳步。