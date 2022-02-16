綠能發電成本大降 布局綠電投資時機到

讓綠電替代能源受到市場高度關注，投信指出，隨著科技進步，綠電成本已不若過往居高不下，不僅發電成本大降，儲能設備價格甚至已達到可商業化的階段，可望成為未來電力市場新主力，投資人可提前部署相關供應鏈投資。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，根據統計，過去 10 年風力發電與太陽能發電的成本已出現明顯的降幅，以風力發電來說，目前成本只有 10 年前的 4 成，太陽能發電的成本降幅更高達 8 成之多，也讓這些綠能發電的成本開始明顯低於傳統發電。

楊博翔指出，目前全球最大宗的電力來源仍是燃煤發電，但在全球暖化與減碳政策趨勢下，傳統發電的空間受到壓抑，對電力公司來說，當綠能發電成交價逐漸拉開與成本之間的差距，帶動獲利逐漸成長，勢必成為綠電長期發展趨勢的主要動力。

富蘭克林華美投信也看好潔淨能源投資趨勢，以台廠太陽能廠來說，今年以來訂單滿載，廠方大舉徵才，還在春節期間開出「五倍薪」鼓勵員工加班，全力加速趕工出貨。

不僅國內市場需求強勁，美國政府也大力支持太陽能等潔淨能源產業發展，總統拜登已於日前宣布延長 201 條款，針對太陽能電池與太陽能板的關稅再延長 4 年，以保護美國太陽能製造業並促進產業回流。

富蘭克林華美投信指出，潔淨能源具長線題材保護優勢，近期的回檔對於長線投資人來說，是進場相對好時機，投資人可採定期定額投資方式分批布局，長線不但可攤平進場成本，更能夠在指數反轉向上的時候，坐收獲利報酬。

楊博翔則建議，綠電投資不僅於電力公司，在綠電標的選擇上，不妨聚焦上中下游不同產業特色，包括綠電電廠、智慧電網、電力儲存等，完整參與綠電趨勢發展所帶來的龐大商機。