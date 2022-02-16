歐盟Type C充電規格延伸至筆電 偉詮電為龍頭供應商成大贏家

歐盟將在今年底通過統一手機、平板與耳機充電規格的法案，主導該政策的歐洲議員 Alex Agius Saliba 更希望將提案延伸至筆電等裝置，市場看好，此舉將有助加速 Type-C 滲透率再拉升，偉詮電 (2436-TW) 聚焦布局筆電 Type-C PD，是全球最大供應商，看好今年筆電滲透率將從 30-40% 翻倍達 60-70%，將成最大受惠者。

Alex Agius Saliba 強調，如果歐盟只關注手機充電規格，將失去絕佳的機會，因此除既有手機、平板、耳機外，也預計將筆電、鍵盤、滑鼠、電子閱讀器、智慧手錶、電子玩具等，都納入統一充電規格清單。

偉詮電指出，近年消費者已習慣快速充電，加上 Type-C 規格滲透率提高，各筆電大廠對於 USB PD 的採用意願顯著增加，開案速度明顯加快，預估今年 PD 在筆電的滲透率將自去年 30-40%，一舉攀升至 60-70%，為過往數年來成長最快速的一年。

不僅筆電，偉詮電也看好，手機、平板也持續往 USB PD 靠攏，去年為因應需求，也開始供應裝置端的控制晶片，透過完整解決方案提供給客戶，有助市占再拉升。

偉詮電今年也已向晶圓廠爭取新產能，並透過調配產品組合，增加高毛利產品出貨比重，有助拉抬整體銷售單價 (ASP)，可望帶動今年整體獲利增幅再高於營收。

偉詮電 1 月營收創下歷史次高，達 3.39 億元，月增 4.44%，年增 30.14%。