宣捷幹細胞新冠新藥報捷 3名重症患者康復出院

宣捷幹細胞今 (9) 日表示，旗下治療新冠肺炎間質幹細胞製劑新藥 UMC119-06 與雙和醫院合作，透過恩慈療法收治 6 名患者，其中，3 位重症 (重度症狀) 患者在 1 個月內康復出院。

宣捷幹細胞與雙和醫院在去年疫情爆發時期，宣捷幹細胞無償提供 100 劑間質幹細胞製劑 UMC119-06，並用來治療新冠重症患者，由雙和醫院申請恩慈療法，共收 6 名患者，包括 3 位重症及 3 位已住進加護病房的極重症病人。

宣捷幹細胞表示，經過一個月治療後，3 名重症患者康復出院，另外 3 位極重症患者使用 1 劑後，其中 2 位患者因病情嚴重，數日後病逝、另 1 位患者病情有好轉，但最終不敵病魔半個月後辭世。

董事長宣昶有指出，從此次病患療程來看，儘早使用細胞製劑對患者效果較佳，針對極重症病人則可能需要施用較多製劑才能見效，期望未來能與更多醫療院所研究多劑製劑治療，以提升重症及極重症病人存活率。

宣捷幹細胞開發的間質幹細胞新藥 UMC119-06，適應症包括急性呼吸窘迫症、慢性阻塞性肺病等，將間質幹細胞從病人靜脈注射後進入到肺部，接著啟動幹細胞發揮降低發炎、促進受損肺部細胞修復的機制，藉此改善病患肺炎症狀。

宣捷幹細胞表示，新冠疫情導致呼吸衰竭、致命速度相當快，部分重症患者會再惡化成極重症，會逐漸出現急性呼吸窘迫症候群，甚至會多重器官衰竭、休克致死。