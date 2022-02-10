藥華藥1月營收年增逾1倍 新藥美國保險覆蓋率拚達80%

藥華藥 (6446-TW) 受惠旗下新藥 Ropeg 在美國用藥患者增加、各通路藥局及經銷商下訂單，1 月營收 6465 萬元，月減 42.17%、年增 107.92%，看好新藥納入私人保險凱瑟集團及政府保險名單，今年上半年保險覆蓋率有望達到 80%。

藥華藥表示，旗下新藥 Ropeg 去年底獲得美國 FDA 核准用於治療成人真性紅血球增多症 (PV)，也是首個取得 FDA 核准所有成人 PV 患者均可使用的藥品，目前由美國子公司自行銷售，當新藥出貨給各通路商後，公司即可認列營收。

藥華藥指出，去年 12 月營收主要來自各通路商庫存備貨；1 月營收則來自美國各通路藥局及經銷商的補貨訂單，由於美國銷售以季報為主，預計第一季後才能反映實際營收與病人用藥數量。

藥華藥提到，Ropeg 屬於罕見疾病用藥，藥價較高、年治療費用約 500 萬元，首要目標先提升美國保險覆蓋率，目前已陸續納入美國保險公司凱瑟集團及政府保險給付名單，力拚上半年保險覆蓋率達到 80%。

另外，藥華藥也啟動患者支援計劃，除了協助患者接受治療和申請保險，更幫助有私人保險的患者開立 Ropeg 免付定額手續費 (co-pay)，減少患者費用負擔，藉此搶攻 PV 市場。