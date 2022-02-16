外資重申ABF載板供不應求 估景碩今年將賺1個股本

外資報告指出，IC 載板廠景碩 (3189-TW) 去年第四季毛利率、營益率均略優於預期，預期今年在 ABF 載板維持供不應求、價格上漲的趨勢下，今年營收將首度突破 400 億元、達 461 億元，每股稅後純益達 14 元，賺超過 1 個股本，維持買進評等。

外資認為，ABF 載板受惠 2.5/3D 封裝等高階應用，面積要求更大、層數更多，產能大幅消耗，產業供不應求態勢將一路延續至 2025 年，預估 2021-2025 年市場年複合成長率高達 65%，並看好儘管供應商持續擴產，但擴產速度仍不及需求增加的速度。

外資預計，2025 年 ABF 載板潛在市場 (TAM) 將達 192 億美元，有助景碩長期營收、獲利表現，且除了景碩去年第四季雙率優預期，同業包括 Ibiden、Shinko 營業利益也高於市場期待，凸顯整體 ABF 載板市況比外界預期好。

另外，另一家業者 AT&S 認為，伺服器採用 ABF 載板的需求，為所有應用中成長最強勁的領域，與景碩看法一致，預計 2025 年伺服器的 ABF 載板產能消耗將是 2019 年的 8 倍，將推動景碩長期營收、獲利增長。

至於 BT 載板，外資認為，今年 BT 載板供需維持健康，並看好景碩今年 BT 載板即便沒有任何擴產計畫、價格上漲因素，業績年增仍可達 10%，主要受惠 5G mmWave(毫米波) 需採用 AiP(天線封裝)，也讓 BT 載板產能消耗加速，景碩為全球 BT 載版的供應商，也可從中受惠。