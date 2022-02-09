順藥缺血性中風新藥二期試驗獲美FDA審核 預計兩年內完成

順藥 (6535-TW) 今 (9) 日公告，旗下治療急性缺血性中風新成份新藥 LT3001 二期臨床試驗，通過美國 FDA 審核將可啟動試驗，規劃收案 200 人、兩年內完成。

順藥治療急性缺血性中風新成份新藥 LT3001，將在美國進行多劑量給藥的二期臨床試驗，同時會把美國 FDA 審核的試驗計畫書，向台灣衛福部提出二期臨床試驗申請，進行跨國多中心收案。

順藥規劃，此二期臨床試驗收案的患者，為出現中風症狀後 24 小時內急性缺血性中風，共 200 人，預計 2 年內完成 LT3001 多劑量給藥二期臨床多國多中心試驗，惟實際時程將依執行進度調整。

順藥表示，全球每年約有 1500-1700 萬人罹患腦中風，其中 80% 為缺血性中風；目前唯一治療急性缺血性中風的藥物是血栓溶劑 (rt-PA)，不過該藥物會造成出血、風險大且有用藥時間窗的限制，僅約 3-5% 急性缺血性中風病患接受急性溶栓治療。

除了血栓溶劑外，動脈導管取栓術也是另一種治療選擇，但其臨床效果有限，順藥認為，LT3001 若能突破現有藥物安全性限制，即可在中風後 24 小時內、單獨或結合機械取栓給藥，藥品潛在市場規模高達 106 億美元。