元宇宙房產銷售額去年達5億美元 今年可望翻倍成長

投資客和分析公司表示，去年元宇宙房產銷售額超過 5 億美元，今年可能翻倍增加。

根據 MetaMetric Solutions 的數據，到 2021 年，四大元宇宙平台上的房產銷售額達到 5.01 億美元。該數據提供商表示，1 月銷售額超過 8500 萬美元。它預計，以這種速度，今年的銷售額可能接近 10 億美元。

臉書 (FB-US) 在去年 10 月 28 日宣布更名為 Meta 以專注於元宇宙，引發近期銷售額的飆升。根據 MetaMetric 的數據，11 月房地產銷售額飆升近 9 倍，達到 1.33 億美元。之後銷售成長略見消退，但 1 月的銷售總額仍將是 2021 年 1 月的 10 倍以上。

BrandEssence Market Research 的報告發現，從 2022 年到 2028 年，元宇宙房產市場預計將以每年 31% 的複合年增率成長。

Metaverse 房產投資和諮詢公司 Republic Realm 的 CEO Janine Yorio 說，「風險雖高，但潛在的回報很大。」

Republic Realm 以創紀錄的 430 萬美元收購最大的虛擬世界房產平台 Sandbox。該公司正在開發 100 個島嶼，稱為夢幻島 (Fantasy Islands)，擁有自己的別墅和相關的船隻和摩托艇市場。有 90 個島嶼在第一天就以每個 15000 美元的價格售出，其中一些現在以超過 10 萬美元的價格轉售。

對於投資客來說，最大的問題是如何為一種人為的稀缺性和未來仍是一片空白的資產進行價值和風險的分配。現在有十幾個平台在虛擬世界中銷售房地產，幾乎每周都有新的平台出現。到目前為止，房地產銷售一直集中在 4 大平台：Sandbox、Decentraland、Cryptovoxels 和 Somnium。這 4 個平台上共有 26 萬 8645 個單位，大小不一。

根據 Republic Realm 的報告，Sandbox 在其中占主導地位，擁有 4 個平台上 62% 的可用土地和 2022 年所有土地銷售的四分之三。它有 16 萬 6464 個地塊，每個地塊為 96 米乘 96 米，在去年 12 月以每個價值 12700 美元的以太幣售出。

Decentraland 有 90600 個地塊，大小為 16 米乘 16 米，每塊以 14440 美元的以太幣價格出售。

一大批公司、主要品牌和投資客湧入新的炒房熱潮，希望能進入下一個數位曼哈頓或摩納哥。Yorio 說，虛擬世界中的土地價值將取決於業主對房產的處理方式；比如設計一個受歡迎的景點、博物館或特色，而不是位置。

她說，「你可以在任何地方傳送，所以位置並不那麼重要。」

然而，其他投資客表示，就像現實世界一樣，對於房地產而言，虛擬世界中的位置就是一切。史努比狗狗（Snoop Dogg）規劃中的合作夥伴關係和 Sandbox 中的虛擬世界附近的單位價格，以及 Atari 開發項目附近的單位價格都在上漲。

總部位於多倫多的 Tokens.com CEO Andrew Kiguel 最近募集 1600 萬美元基金來投資元宇宙房地產，其中幾乎所有資金都用於購買土地和招聘員工。該公司最近斥資 240 萬美元買下 Decentraland 時尚區的土地，計劃在那裡舉辦時尚活動和開設零售店。

Kiguel 表示，他即將宣布與兩個北美服裝品牌的合作關係，將在其物業上租用空間來開發店面或體驗。他表示，元宇宙領域的真正機會在商業，為希望向年輕數位受眾做廣告的公司提供租用空間和舉辦活動。他說他一直在與會計師事務所、投資銀行、播客和共同基金進行談判，以在虛擬世界中建立影響力。

他說，「我們甚至正與公司討論在人們可以見面的虛擬會議室中放置數字廣告牌。」

Kiguel 說，Tokens.com 在 Somnium 買下 12 處濱海房產，由於其稀缺性和視覺吸引力，它認為這些房產會增值。

不過，其他人說，元宇宙土地只是加密龐氏騙局的最新演變，吸引不知情的投資客進入最終可能被證明毫無價值的項目。雖然真實的土地具有自然稀缺性，但虛擬土地很容易用代碼創建。可以啟動的新元宇宙平台的數量沒有限制。即使是現有的大型平台也可以創造更多的土地，就像 Sandbox 在決定增加其地塊大小時所做的那樣。

印第安納大學媒體教授 Edward Castronova 表示，「元宇宙土地銷售基本上就是個老鼠會 (pyramid scheme)，已經存在有 20 多年了。」「元宇宙對網路新創者而言就是個黃金城 (El Dorado)，一路追進叢林中，最後死去。」

即使資深投資客對元宇宙嗤之以鼻，但 Kiguel 說，年輕的消費者和資客很快就看出其潛力，「很多人的問題在於許多世代在面對數位事物時難以評估其價值，無法抓住也沒有重量。」「年輕一代沒有這方面的問題。就像 NFT，區塊鏈科技讓事物轉為數位化、無法更替且稀少。你能抓住它、儲存它、展示它，而且還能轉手賣出。」