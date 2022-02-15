〈焦點股〉跨境旅遊最快Q3重啟 觀光類股齊歡呼

疫情指揮中心規劃調整國內入境檢疫天數縮短至 10 天，同時放寬商務人士入境，可望於 3 月中上路，觀光局更透露，跨境旅遊希望最快在第 3 季開放，激勵觀光類股今 (15) 日強勢走揚，易飛網 (2734-TW)、山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW) 及洛碁 (8077-TW) 盤中均亮燈漲停，餐飲股王品 (2727-TW)、美食 - KY(2723-TW) 等漲勢都相當凌厲。

疫情影響觀光產業長達 2 年多，各國實施嚴格的邊境管制，對經營跨境旅遊業者與接待國際旅客來台飯店等衝擊最大，近半年來，旅行社無薪假人數屢攀高峰，觀光局昨天透露，除了 3 月有機會開放商務旅客外，Q3 跟 Q4 有望開放跨境旅遊，但要先開放團體旅遊還是自由行，仍待具體討論。

近 2 周以來，東南亞國家包括紐、澳、菲、馬、印尼等，都陸續重啟邊境，日本也傳出將以 3 月起鬆綁邊境為方向進行協調，每日入境人數上限很有可能從現行 3500 人提高到 5000 人，跨境旅遊市場露出復甦曙光。

旅行社股擺脫頹勢，易飛網盤中一度亮燈漲停，達 26 元，山富、五福同步攻上漲停板，鳳凰盤中勁揚逾 8%，最高來到 51.7 元，雄獅上漲逾 4%，最高來到 96.3 元。

餐飲股王品、美食 - KY、八方雲集及六角、六福、富野、御頂、力麗店等，今天也都受到買盤青睞，表現不俗。