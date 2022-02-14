高盛：俄羅斯入侵烏克蘭對股市影響 會比上次併吞克里米亞更嚴重

高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 表示，俄羅斯可能入侵烏克蘭對股市的衝擊，將比 2014 年吞併克里米亞更嚴重。

由於對即將到來的入侵的擔憂加劇，全球股市周一 (14 日) 暴跌。部分國家敦促公民逃離烏克蘭。美國總統拜登的國家安全顧問 Jake Sullivan 周日 (13 日) 警告，「現在任何一天」都可能發生入侵，烏克蘭已要求在 48 小時內與俄羅斯會面。

歐股周一大幅下跌，Oppenheimer 表示，歐股將繼續受到波動的困擾，直到烏克蘭地緣政治局勢的不確定性消退。

美股期指顯示華爾街周一將大幅跳空開出，亞太股市全面收跌。油價飆升至 7 年高點；德國 DAX 指數因受重度曝險俄羅斯天然氣而下跌 3.4%，與 2014 年的跌幅相似。

Oppenheimer 周一表示，「如果看看最近的一些事件，像是吞併克里米亞，它將風險溢價推高大約 20 個基點，對股市產生大約 5% 的影響。而這次可能會更大。」

「因此，我們推估這次風險溢價可能會推高 20 至 40 個基點之間，讓使股市下跌 5% 以上，這似乎是很合理的推估。」

2014 年 2 月至 3 月，俄羅斯入侵併吞了克里米亞半島，引發國際社會的強烈抗議和一波經濟制裁，軍事專家表示最近幾周俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境的異常集結與上次入侵之前情況十分類似。

Berenberg 首席經濟學家 Holger Schmieding 表示，「當俄羅斯在 2014 年上半年對烏克蘭採取行動時，歐元區經濟情緒幾乎沒有動搖。」「實質 GDP 成長率從 2014 年第 1 季的環比 0.4% 減速至第 2 季的 0.2%，然後在第 3 季反彈至 0.5%。當然，這次暫時的挫折可能會更加明顯。」

他指出，雖然俄羅斯是個具有巨大經濟潛力的重要軍事大國，但它對歐洲經濟影響有限；德國僅向俄羅斯出售其出口商品的 1.9%，而對波蘭則為 5.6%。

Schmieding 說，「相對於影響今年歐元區經濟表現的所有其他因素，如 Omicron 導致的衰退、供應鏈問題緩慢緩解、聯準會 (Fed) 升息等，制裁和反制裁可能導致與俄羅斯的非能源貿易出現一些損失，但對未來一兩個月之後的歐洲成長前景的影響幾乎可以忽略不計。」

因此，Berenberg 預計歐洲股市將在任何潛在攻擊可能造成的暫時性挫折後不久反彈。