美示警入侵隨時發生 烏克蘭要求與俄召開歐安會議

烏克蘭指控俄羅斯已實施海上封鎖。（圖：AFP）
烏克蘭指控俄羅斯已實施海上封鎖。（圖：AFP）

烏克蘭已提出在 48 小時內與俄羅斯會面召開歐安會議的要求。美國情報官員警告，俄羅斯可能在本周開始入侵。

周日 (13 日) 晚上，烏克蘭外交部長 Dmytro Kuleba 表示，俄羅斯未能回應烏克蘭根據維也納文件 (Vienna Document) 提出的歐安會議請求。維也納文件由 56 個成員國簽署，目的在維持整個歐洲的軍事透明度。

Kuleba 在聲明中說，「因此，我們採取了下個步驟：要求在 48 小時內與俄羅斯和所有參與國舉行會議，討論其在我們邊境和遭占領的克里米亞的動員和部署。」

美國國家安全顧問 Jake Sullivan 周日 (13 日) 表示，俄羅斯對烏克蘭的襲擊可能「在任何一天」發生。他說，「包括接下來的一周。」

華盛頓、倫敦和烏克蘭的安全官員周五 (11 日) 表示，美國情報官員上周向盟友通報，入侵可能會在 2 月 16 日周三開始。然而，Sullivan 周日表示，官員們「無法正確預測這一天」。

烏克蘭駐英國大使 Vadym Prystaiko 周一 (14 日) 表示，有情報顯示俄羅斯可能在周三入侵，「這是刻意公開的訊息，告訴侵略者我們知道這些計劃。如果這沒有發生，可能是因為公眾已經知道它們正在策劃什麼。」

然而，他補充說，還有暗示其他入侵時機的情報，「但不管情報如何，問題在於烏克蘭人陷入恐慌。」「航空公司正在取消航班，投資人正在撤回資金。烏克蘭人覺得他們被拋棄了。」

估計有 3 萬名俄羅斯士兵目前正在與鄰國白俄羅斯進行為期 10 天的軍事演習，白俄羅斯也與烏克蘭接壤。

此次演習被廣泛視為俄羅斯的實力展示，與此同時，超過 10 萬名士兵、坦克、導彈甚至新鮮血液供應品已被轉移到俄羅斯與烏克蘭的邊境。

俄羅斯要求烏克蘭永遠不被允許成為北約軍事聯盟的成員，並表示希望北約退出東歐。

莫斯科堅稱沒有入侵烏克蘭的計劃。

據《BBC》報導，烏克蘭還指責俄羅斯進行海上封鎖，官員聲稱亞速海和黑海已被俄羅斯軍隊封鎖。俄羅斯軍隊將於本周開始海軍演習。

俄羅斯於 2014 年，入侵併吞並了烏克蘭南部的克里米亞半島。

Prystaiko 周一表示，烏克蘭政府尚未收到莫斯科就其召開會議的要求作出回應。

他說，「但這不是我們試圖與俄羅斯達成諒解的唯一方式。」「我們有自己的談判，我們不會完全依賴西方為我做什麼，而是在盡自己的一份力量。」

他補充說，烏克蘭處於「非常困難」和「非常不公平」的境地，並指出在俄羅斯吞併克里米亞後，該國仍在接受依據《維也納文件》做出的讓步。

他說，「我們仍在繼續依據這份文件的書面程序，試圖找到一種藉由外交手段化解局勢的方法。」「不只是當前，這場仗我們已經打了 7 年了。」

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