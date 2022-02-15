〈中光電法說〉今年影像產品出貨看增5成 資本支出將較去年倍增

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (15) 日召開法說會，展望今年，中光電看好節能、影像兩大產品線均保持成長，其中，微投影機新品下半年出貨將進入高峰，估全年整體影像出貨可望年增 5 成，此外，今年資本支出因應越南二廠、OLED 設備投資，估將倍增至約 30 億元水準。

中光電總經理林惠姿表示，今年影像產品主力成長動能來自微投影機新品，目前有兩大主要客戶，產品自 1 月起陸續出貨，此外，隨著疫情趨緩各國恢復展覽活動，預期整體展覽市場需求將年增 20-30%，僅教育、會議室投影需求相對放緩，整體而言，中光電今年影像產品出貨可望大增 5 成以上。

節能產品方面，林惠姿指出，雖然首季出貨將因淡季下滑，但依目前客戶展望觀察，全年電視 / PID 需求都較去年增加，在 OLED 業務拓展上，規劃第三季再增加一條產線，同時越南廠第三季底也將加入顯示器 LCM 業務，全年展望同樣樂觀，估整體節能產品出貨將年增約 2 成。

林惠姿進一步分析，首季筆電需求明顯下滑，若觀察今年商用、消費兩大應用趨勢，商用在各公司回歸實體辦公、電腦更新需求下可望穩健成長，消費則將受通膨等風險影響。

而因應後疫情時代、全球減碳議題，林惠姿表示，中光電顯示事業群將積極建立永續供應鏈，並整合集團內部資源持續推動智慧製造、智能倉儲等專案，並落實全球化布局、在地化經營，進一步提升整體競爭力、鞏固全球市占率。

另一方面，中光電去年資本支出約達 14.7 億元，展望今年，財務長何新斌說明，目前預估全年資本支出將達約 30 億元，年增 1.04 倍，主要支應越南二廠新建、OLED 業務設備投資、既有設備更新等。