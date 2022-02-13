中光電2月出貨不淡 影像產品看增3成以上

背光模組廠中光電 (5371-TW) 受去年 12 月基期墊高影響，1 月營收略為下滑，但在家用娛樂、智能微投影機等機種需求增加下，公司對 2 月影像產品出貨正像看待，估出貨量將較 1 月成 3 成以上，節能產品則受淡季、工作天數減少影響，估出貨月減約 1 成。

中光電 1 月營收達約 44.38 億元，維持相對高檔，並創下近五年同期新高，不過因去年 12 月基期較高，月減 16.2%，年增幅則達 35.8%。

中光電表示，元月影像、節能兩大產品線出貨均較去年大幅成長，其中，影像產品出貨約 6 萬台，年增 48%，預期 2 月在微投影機動能延續下，出貨可望再優於 1 月，成長逾 3 成，電視 / PID、顯示器、筆電、平板等節能產品則因進入傳統淡季，出貨將略低於 1 月。

中光電也預計 15 日舉行法說會，預期將公布去年第四季、全年財報，並釋出今年第一季、全年營運展望。

展望今年，中光電認為，產業仍有缺料等供應鏈不確定性因素存在，但近年切入 OLED 筆電前段製程代工服務逐步放量，相關業務可望成為今年主力成長動能，此外，節能產品中的微投影機成長也可期，產能方面，越南二廠也持續依計畫進行，估最快 2023 年上半年完工投產。