中光電去年純益20.31億元寫七年高 EPS 5.12元

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (14) 日公布去年自結財報，雖然去年第四季三率皆較前一季下滑，但全年仍在影像、節能兩大產品線動能延續下，稅後純益達 20.31 億元、年增 30.2%，賺進半個股本，並創近七年新高，每股純益則達 5.12 元。

中光電去年第四季營收 151.15 億元，季增 15.86%、年增 31.5%，毛利率 17.08%，季減 0.88 個百分點、年減 0.41 個百分點，營益率 3.75%，季減 0.97 個百分點、年增 1.94 個百分點，稅後純益約 5.34 億元，季減 6.06%、年增 27.94%，每股純益約 1.35 元。

累計中光電去年營收達 498.33 億元、年增 17.4%，毛利率 17.52%、年增 0.07 個百分點，營益率 3.3%、年增 1.67 個百分點，稅後純益 20.31 億元，年增 30.2%，賺進半個股本，為近七年新高，每股純益 5.12 元。

營運方面，中光電認為，2 月影像產品在微投影機動能延續下，出貨可望再優於 1 月，估出貨將成長逾 3 成，電視 / PID、顯示器、筆電、平板等節能產品則因進入傳統淡季，2 月出貨將略低於 1 月。

中光電明 (15) 日也將召開法說會，預期將公布去年第四季、全年完整財報，並進一步釋出第一季、全年營運展望。