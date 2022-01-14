彩晶砸近15億元加碼投資中光電 持股比攀至9.78%

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 為提升資金運用效率，去年 11 月宣布加碼持股背光模組廠中光電 (5371-TW)，今 (14) 日公告執行結果，統計兩個月以來砸近 15 億元，以每股 82.34 元，加碼 18217 仟股，加上子公司持股，集團持股比重攀升至約 9.78%。

彩晶去年 11 月宣布，計畫一年內，在 15 億元額度內加碼持股背光模組廠中光電，進一步提升資金運用效率，主因是在手現金部位大，加上考量銀行利率不佳，因此鎖定高股息標的進行投資，雖然業務上與中光電有合作關係，但並無策略聯盟規劃。

彩晶在短短兩個月即火速執行完畢，統計共斥資約 14.99 億元，加碼持股中光電，一舉將持股比例從去年 11 月的 5.13%，拉升到 9.78%。

依彩晶公告，除自身持股中光電 16395 仟股外，旗下華俐投資、瞳彩投資、彤欣投資也各持有 11900 仟股、5050 仟股、4920 仟股，持股比例依序為 4.19%、3.04%、1.29%、1.26%，合計彩晶共持有 38265 仟股中光電普通股，持股比達 9.78%。

營運方面，彩晶去年 12 月營收達 19.35 億元，月增 1.3%、年減 24.7%，為近四個月高點，第四季營收達 53.09 億元，季減 13.2%、年減 24.6%，累計去年全年營收達 273.77 億元，年增 40%，則改寫近八年新高。