〈中光電法說〉微投影機新品助攻 Q1影像產品出貨看增2成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (15) 日召開法說會，展望本季，總經理林惠姿表示，影像產品在微投影機新品出貨挹注動能下，估單季出貨將季增 1-2 成，節能產品則受淡季、春節假期影響，加上前一季電視出貨基期較高，估出貨將季減約 1 成。

林惠姿說，過去兩年產業持續受缺貨、缺料、缺櫃影響，雖然現階段狀況並未完全解決，但正逐步改善，首季為兩大產品線傳統需求淡季，但影像產品今年在客戶微投影機新品出貨下，可望保持成長，相關產品 1 月已逐步出貨。

節能產品方面，林惠姿說，去年第四季電視 / PID、筆電、平板等出貨均優於預期，但基期墊高、淡季、過年因素等綜合影響下，首季出貨將呈現下滑，若細分各產品線，其中，又以筆電客戶動能放緩幅度最大。

法人也關心中光電股利，財務長何新斌回應，公司近四年配息率均達逾 74-75%，今年度也將維持高配息率，但仍需董事會決議後再對外說明。

營運方面，中光電去年第四季純益約達 5.34 億元，季減 6.06%、年增 27.94%，每股純益 1.35 元，累計去年在兩大產品線動能延續下，全年純益達 20.31 億元，年增 30.2%，賺進半個股本，為近七年新高，每股純益 5.12 元。

中光電 1 月營收則達約 44.38 億元，維持相對高檔，並創下近五年同期新高，不過因去年 12 月基期較高，月減 16.2%，年增幅則達 35.8%。