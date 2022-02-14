德銀：油價恐突破100美元 全球經濟將遭遇雙重打擊

據報導，近期以來，油價持續飆升，可能將突破每桶 100 美元，創下 2014 年以來的新高。油價的飆升預期會進一步削弱經濟成長前景，並推高通膨，從而對全球經濟造成雙重打擊。

報導指出，對於美聯準會 (Fed) 和其他國家的中央銀行來說，這是一個令人擔憂的情況，各國正致力於從疫情的衝擊中復甦，並保護經濟免受數十年來最強勁的物價壓力所衝擊。

根據彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 的數據顯示，原油價格預估將從 2021 年底的 70 美元左右，在本月底攀升至 100 美元，將使下半年美國和歐洲的通膨率提高約 0.5 個百分點。

小摩也曾警告表示，若是油價上漲至每桶 150 美元，幾乎將阻礙全球擴張，並使通膨率飆升至 7% 以上。

前 Fed 官員、現任德意志銀行全球經濟研究主管 Peter Hooper 表示，油價飆升加劇了更廣泛的通膨問題，全球經濟成長顯著放緩的可能性很大。

目前油價較一年前高出約 50%，是大宗商品價格全面上漲的一部分，同時價格飆升也席捲了天然氣市場。推動能源價格飆漲的因素包括，全球需求復甦、石油巨頭俄羅斯引發的地緣政治緊張局勢以及供應鏈瓶頸。

高盛集團預計，第三季油價就會達到 100 美元，油價上漲 50% 將會使整體通膨平均提高 0.6 個百分點，其中新興經濟體受到的打擊最大。

資深策略師 David Roche 則是在先前預測，如果俄羅斯入侵烏克蘭，原油「肯定」將達到每桶 120 美元，全球經濟將「徹底扭轉」。