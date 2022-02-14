沛星Appier Q4營運優預期 今年營收看增近4成再攀峰

沛星互動科技 Appier(4180-JP) 今 (14) 日公布去年財報，第四季延續前一季動能，加上美國客戶需求成長，單季營收寫新高達 39 億日圓、年增 40%，毛利率 49%，助推全年營收優於預期，達 127 億元、年增 41%，毛利率 49.3%，全年 EBITDA 也首次轉正，展望今年，沛星預期全年營收將年增 38% 再攀峰，上看 175 億日圓。

沛星去年營收 127 億日圓，優於原預期 123 億日圓，單季、全年雙雙改寫歷史新高，全年毛利率逼近 5 成大關，達 49.3%，全年 EBITDA 也首度轉正達 0.3%，營益率同樣較去年 - 18%，大幅收斂至 - 9%。

展望今年，沛星預期全年營收將再創高，估將達 175 億日圓，年增 38%，也優於市場預期，主要來自既有事業、新客戶貢獻兩大動能，毛利率上看 51.9%，EBITDA 成長到 3.3%，營益率則收斂至 - 3%。

回顧去年，沛星表示，成長主要來自既有客戶規模擴大、新客戶 / 市場挹注，統計去年既有客戶比重達約 58%，新客戶則占 42%，全年新客戶增加 261 個，年增 32%，來到 1088 個，客戶地區則續以東北亞最高達 66%，其次則是大中華區、東南亞各占 23%、9%，美國及其他則占 3%，其中美國比重正持續拉升。

沛星執行長暨共同創辦人游直翰表示，公司營運持續成長，凸顯產業對以第一方數據為中心的人工智慧 (AI) 技術反應甚佳，未來將持續以創新精神、以客戶為導向的信念，強化、更新解決方案，以順應市場變化。

展望未來，沛星看好，旗下各主要產品線 CrossX、AIQUA、AIXON、ADEAL 等都將保持成長，而去年收購的全通路行銷平台 BotBonnie 目前也正與 AI 個人化雲服務平台 AIQUA 進行整合，也預期今年將再擴增 20-25% 人力，員工人數也將突破 700 人大關。