本業、轉投資雙箭齊發 統一超1月營收改寫新高紀錄

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (14) 日公布 1 月合併營收 236.95 億元，月增 0.99%，年增 6.76%，創單月新高紀錄，統一超表示，旗下轉投資事業統一速達 (黑貓宅急便)、統一精工、悠旅生活(統一星巴克)、統一生活(康是美) 和安源資訊等營收有效挹注，樂觀看後市營運，仍將穩健向上成長。

統一超說明，本業台灣 7-ELEVEN 掌握年節商機，藉由 OPEN POINT 會員生態圈有效推動開運金喜福袋銷售、福虎生風經濟日等主題活動效益，同時，推出雲端禮物卡數位紅包等，創造話題並帶動成長。

同時，轉投資事業包括統一速達、統一精工、悠旅生活、統一生活和安源資訊等表現亮眼，也挹注整體營收。

7-ELEVEN 近年來深耕 OPEN POINT 會員生態圈，已擁有 1420 萬名會員，跨產業結盟逾 50 個品牌，1 月更攜手美廉社進行合作支付和累點，期藉由跨通路生態圈滿足多元消費需求。

7-ELEVEN 說明，1 月以人氣名店、卡通肖像、趣味禮盒等 3 大主題推出超過百款禮盒，滿足外出拜年送禮、居家聚會需求，帶動一般食品類別成長近 5%；同時，CITY 系列飲品則配合 1 月新春檔期活動、行動隨時取多元案型優惠等，整體飲料類別成長近 10%。

另一方面，由於春節送禮、年節採買的網購需求升溫，帶動 7-ELEVEN 交貨便、賣貨便、快收便、常溫和冷凍包裹使用頻率增加，相關業績年增超過 20%。

農曆年後，統一超強調，7-ELEVEN 將持續深耕 OPEN POINT 熟客生態圈，並攜手 foodomo 等三大外送平台擴大商品選擇，整合線上線下服務即時滿足消費需求，積極架構成消費者依賴的服務平台。