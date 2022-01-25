統一超結盟三商家購 OPEN POINT生態圈納入超市業

超商龍頭統一超 (2912-TW) 與連鎖超市業者三商家購 (2945-TW)(美廉社) 今 (25) 日宣布攜手合作，7-ELEVEN 經營的 OPEN POINT 生態圈納入美廉社，是統一集團少見與其他連鎖零售通路結盟，要與全家和全聯合作的跨通路生態圈互別苗頭。

三商家購說明，集結全台近 13 家行動支付業者，陸續打通各種支付環節，回顧 2021 年，美廉社非現金交易金額年成長率超過 30%，占整體業績近 20%，支付排名分別為信用卡、悠遊卡、LINE PAY 和 Pi 錢包。

此次三商家購再導入 7-ELEVEN 經營的 OPEN POINT 生態圈，將 OPEN 錢包、icash Pay 納入支付範圍內，希望提供消費者跨通路生態圈體驗。

統一超則表示，OPEN POINT 生態圈自 2014 年成立，已擁有 1400 萬名會員，至今結盟餐飲、百貨、量販、藥妝、航空、旅遊、銀行、加油站、點數平台、社群平台、共享平台等超過 50 大產業品牌，會員活躍率持續 2 位數成長。

而連鎖超市龍頭全聯和連鎖超商全家 (5903-TW) 則是於去年已完成合作，旗下全支付和全盈支付將進行通路共享策略結盟，未來用戶在雙方的合作通路，兩種支付皆可使用。