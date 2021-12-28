〈超商尬科技店型〉統一超首推沉浸式體驗 未來商店有望一年開一家

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (28) 日發表未來商店 X-STORE 第 5 家店點，除了智能、會員架構，此次是首度開發 iscan X ipay 功能，打造沉浸式數位消費體驗，並首次在未來商店導入肖像聯名主題，統一超目標，未來 X-STORE 有望維持一年開一家的速度成長。

統一超說明，自 2018 年 1 月發表首家未來商店 X-STORE 至今，已陸續於台北、高雄、台中開出 4 家智能零售科技實驗場域，攜手數十家科技廠商進行百種未來科技測試，探索智能零售模式。

圖：統一超提供。

而 X-STORE 部分創新智能技術已獲 7-ELEVEN 門市廣泛應用，例如，智能冰箱使用的節能系統、智 FUN 機、咖啡智 FUN 機、自助結帳等，成功拓展至逾千個服務據點，而活動海報電子化，更成功導入超過 6000 家門市。

此次 X-STORE 第 5 間店，首次設計為 OPEN! 家族 X 三麗鷗午茶饗宴雙肖像聯名主題，讓場景體驗經濟再升級，而 iscan X ipay 打破傳統購物後至櫃台結帳模式，讓個人智慧手機成為智能行動購物車，無須排隊即可完成購物結帳並累點。

統一超強調，X-STORE 未來將依商圈特性，集團資源各種排列組合都有可能復合推出。

7-ELEVEN 全新未來商店 X-STORE 5 此次進駐桃園高鐵生活圈，門市總營業面積 78.3 坪，設置 26 個座位區，以複合體驗區和自助體驗區雙區規劃，商品結構則是複合超商、冷凍鮮物、寵物專區、生活雜貨、CITY 系列飲品、Mister Donut、Cold Stone、博客來和生啤酒等九大業態。

展望後市，統一超強調，智 FUN 機和咖啡智 FUN 機雙結合，將進駐無法設立店址、需要 7-ELEVEN 的空白商圈，可採半坪區塊開無人迷你超商型態，藉母子店來營運，成為 6300 家門市的衛星服務站，開創門市業績第二成長曲線，預計進駐各大商辦、科技廠區和政府機關，甚至偏遠的鄉鎮、山腰上。

而自助結帳櫃台將陸續於雙北、新竹、桃園、高雄等門市導入 30 座，與人工結帳櫃台並行。