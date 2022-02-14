美國升息股債操作難度增 15家金控1月獲利633億元、年減近9%

15 家金控 1 月獲利全數出爐，富邦金 (2881-TW) 以單月稅後純益 227.6 億元與每股純益 (EPS)1.93 元拿下雙冠王寶座，國泰金 (2882-TW) 稅後純益 171.2 億元、每股稅後純益 1.3 元居次，累計 15 家金控 1 月稅後純益 633 億元，年減 8.9%。

美國聯準會升息在即、俄烏局勢緊繃導致股市波動加劇，金控獲利普遍較去年同期衰退，但合計 15 家金控 1 月仍有 633 億元獲利進帳，但因衰退家數多，因此仍較去年同期小減近 9%。

富邦金單月稅後純益 227.6 億元，較去年同期增加 12.5%，每股稅後純益 1.93 元，主要來自核心子公司富邦人壽、富邦產險成長動能強勁帶動所致，其中壽險 1 月稅後純益為 199.22 億元，較去年同期成長 26.2%，創下歷年單月獲利新高。

富邦金表示，1 月台股受國際股市大幅拉回的影響，當月指數下跌 3.0%，但富邦人壽仍因應風險變化積極實現獲利，債市方面，年初以來美債利率逐步走高，富邦人壽於 1 月上旬也伺機實現資本利得，調整投資部位並增加現金，等未來利率回升後，在擇優布局海外債券，有利於經常性收益擴大。

此外，新台幣 1 月趨貶，單月匯兌損益與避險成本優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升，1 月底餘額約 118 億。

國泰金單月稅後純益 171.2 億元，較去年同期減少 21%，每股稅後純益 1.3 元，核心子公司國泰人壽單月稅後純益 137.4 億元，反映投資績效亮麗，避 險成本控制良好，保險本業死費差穩定貢獻獲利，以及商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。

中信金 (2891-TW)1 月稅後純益 66.85 億元，較去年同期衰退 2 成，每股稅後純益 0.34 元，獲利表現排名金控第三，主要來自核心動能維持穩健外，金融市場操作得宜，加上台灣彩券農曆春節效應熱銷，手續費收入挹注金控獲利。

中信金表示，與去年同期相比，銀行及保險兩大核心業務維持穩健，其中銀行的存放業務持續成長，淨利息收入增加，維持良好獲利動能；保險業務方面，保險銷售動能佳，投資業務持續關注市場動態，掌握機會創造收益。

公股金控則由第一金 (2892-TW) 以單月稅後純益 15.03 億元居冠，單月稅後純益 0.12 元，主要子公司第一銀行 1 月獲利顯著回溫，單月稅後純益 15.27 億元，年增幅 17.4%，但其他子公司包含證券、壽險則受股市修正，投資收益縮水影響，表現略為遜色。

開發金 (2883-TW)1 月稅後純益 33.85 億元，年增幅 64%，每股稅後純益 0.2 元，

開發金表示，金控獲利主要來自壽險及銀行獲利挹注，子公司中壽掌握投資市場趨勢，實現獲利，同時整體避險成本維持低檔，推升獲利表現，稅後純益 37.27 億元。

凱基銀行稅後純益 5.57 億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益，金融交易業務亦有穩健表現；受疫情及國際金融情勢影響投資人長假持股意願，台股震盪整理壓抑金融操作空間及部位評價表現，凱基證券稅後純益 1.31 億元。

另外，中華開發資本因國際資本市場變動加大，影響相關投資部位評價，單月稅後虧損 4.6 億元。