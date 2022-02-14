華航1月營收年增近6成 看後市空運運價將維持高檔

華航 (2610-TW) 今 (14) 日公布 1 月合併營收達 142.55 億元，月減 15.74%，年增 57.87%，為 4 個月來相對低點，但仍連 7 月營收突破百億元，華航指出，1 月初略受全球元旦假期後影響貨運量，但貨運營收仍維持百億元的規模，農曆年後，由於整體空運艙位仍呈需求熱絡態勢，預期運價可維持相對高檔水準。

華航說明，1 月初略受全球元旦假期後影響出貨量，但因全球晶片短缺，台灣製半導體晶片相關設備運送需求持續強勁，華航機動調節客機載貨的航班配置，彈性調整運能，有助提高貨機使用率，使貨運營收達 127.76 億元，年增 67.71%。

另一方面，由於海運持續壅塞，3C 高科技、汽車零件、半導體和電商貨，海轉空需求持續殷切，美歐線運價維持高檔。

而華航 1 月客運收入 6.78 億元，月增 15.11%，主要是有春節返台的人潮，尤其兩岸航線載客量增加最多。

展望後市，華航指出，由於空運艙位緊俏、需求熱絡，除了配合市場需求，將爭取半導體機台、電商、消費性電子產品設備等貨品，並配合短期高價包機需求，爭取整體最佳營收。

客運部分，華航說明，將視各國邊境管制規定、市場需求和國內防疫政策，隨時觀察評估，滾動式檢視調整航班計畫。