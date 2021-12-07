統一超自有支付交易額創高 將擴大與銀行合作拓生態圈

隨著各大零售業者正積極發展支付生態圈，統一超 (2912-TW) 今 (7) 日指出，今年 OPEN 錢包和 icash Pay 交易額創新高，年增高達 200%，為持續強化競爭力， 7-ELEVEN 即日起擴大與金融體系合作，OPEN 錢包納入 11 大銀行信用卡，信用卡到店消費於年底前也將增至 9 家，而 OPEN POINT APP 再新推雲端禮物卡服務，全力守穩消費版圖。

日前金管會已核准全家 (5903-TW) 轉投資全盈支付、全聯旗下的全支付兩張新的電子支付執照，兩大零售業者將積極發展跨業生態圈，可以預期，明年電子支付市場競爭將更激烈。

即將進入 2022 年，統一超全力鞏固消費版圖，宣布即日起 7-ELEVEN 擴大與 11 家銀行合作，並全新開發 OPEN POINT APP 雲端禮物卡服務，主打可轉贈的數位紅包功能。

7-ELEVEN 統計，近年積極推升非現金支付使用率有成，全年非現金支付占比達 40%，年增近 10%，其中，OPEN 錢包、和 icash Pay 交易金額創下歷史新高，年成長突破 200%。

統一超進一步說明，在擴大非現金支付使用率的同時，7-ELEVEN 領先業界自營錢包作法，以 OPEN 錢包開啟跨通路支付服務，涵蓋旗下超商、藥妝店、咖啡專門店、百貨、加油站、健身房、現烤烘焙店、線上購物和宅配貨到付款等 16 大通路。

同時，轉投資事業愛金卡公司經營的 icash2.0、icash Pay 也積極擴大外通路合作達上千個品牌、上萬個線上線下服務據點。