〈緯軟法說〉搶進中國龍頭企業市場 今年營收貢獻翻倍增

緯創 (3231-TW) 旗下 IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 近年營運主力成長動能來自中國 IT 製造業，董事長暨執行長蕭清志今 (14) 日表示，目前公司至少拿下 6 家指標客戶訂單，依客戶需求評估，今年相關營收占比將達 20%，年增幅將達 120%，近期也再度獲選為中國電子商務龍頭集團資訊服務供應商。

蕭清志說，中國資訊外包市場蓬勃發展、人才充沛，去年中國市場營收逐季堆疊式成長、營運亮眼，未來將持續擴展營運規模，並以在中國市場成為前十大資訊服務供應商為目標，目前公司員工人數則達約 8000 人。

蕭清志進一步指出，公司近年持續擴展營運規模，成功取得進軍中國科技產業龍頭指標客群門票，去年陸續切入電商平台、跨國科技企業、互聯網等客戶，隨著這些企業每年釋出的 IT 外包量均達逾 5000 人，若進一步成為其前三大供應商，未來營收、獲利將可望穩定成長。

法人也關心，緯軟中國業務是否會受當局政策影響，財務長長育禎回應，緯軟去年的確有兩個主攻線上教育的客戶，受當局教育政策縮減訂單，但整體而言，科技發展正逐步深入人類各領域生活，IT 外包需求並未見放緩，同業競爭仍相當激烈。

除 IT 高科技業務外，蕭清志說，製造業中的半導體業、資通訊業營收穩定增長，緯軟去年也在新能源產業有新斬獲，包含切入智能汽車、風電產業客戶等，預期未來新能源相關產業收入仍以倍增成長，成為下一個營運成長引擎。

股利政策方面，蕭清志表示，將依照往例維持配發率達 50% 水準，不過實際狀況，仍有待董事會討論。