車市買氣強強滾 和潤、裕融1月營收同寫新猷

國內二大汽車金融業者和潤企業 (6592-TW) 和裕融 (9941-TW) 今 (14) 日公告 1 月合併營收均創單月新高紀錄，反映國內車市買氣強強滾，帶動汽機車分期業務成長，法人認為，缺車問題造成交車遞延，不排除營收仍將延後發酵，後市營運仍可樂觀看待。

和潤 1 月合併營收 17.88 億元，月增 2.45%，年增 28.49%，創單月新高紀錄。

而裕融 1 月合併營收達 29.44 億元，月增 2.76%，年增 11.64%，也寫下單月新猷。

和潤表示，1 月持續受惠分期市場動能暢旺，帶動汽機車分期業務成長、企業融資業務增加，加上轉投資事業和雲行動服務 (iRent) 營運穩健增長，挹注整體合併營收。

為持續留住人才，和潤董事會已於 1 月拍板通過薪資結構調整方案，將部分績效獎金轉換為每月固定薪資，調升幅度達 20%，並同步全面調高新進人員起薪，國內頂尖大學生起薪 4 萬元、碩士生 4.6 萬元，藉此維持公司在徵才、留才方面的競爭力。

和潤董事長劉源森強調，和潤每年 9 月也會依物價指數、個人績效進行年度 1-3% 加薪，今年等同於調整薪資 2 次。

由於看好今年營運動能並因應業務布局需求，和潤預計再招募逾 200 名同仁加入團隊，除既有職缺外，更規劃三大招募培訓計畫，包含綠能發展人才專案計畫、數位轉型人才專案計畫、商品通路拓展人才專案計畫等。