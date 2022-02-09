緯創基期墊高1月營收月減3成 看出貨3月回溫

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (9) 日公布元月營收，達 669.57 億元，月減 30.3%、年增 14.32%，為近八個月低點，主要反映去年 12 月、第四季基期較高影響，展望未來，緯創表示，2 月仍受工作天數影響，估整體出貨與 1 月相當或小幅下滑，3 月才可望回溫。

出貨方面，緯創 1 月筆電出貨達約 170 萬台、月減 37.04%，但與去年同期相當，桌機、顯示器則各出貨 75 萬台、140 萬台，月減幅均達逾 1 成，不過，顯示器需求穩定，出貨較去年同期大增 55.5%。

展望今年，緯創指出，去年第四季基期較高，加上傳統淡季效應，預期本季筆電出貨將較上季下滑，年對年則將年增 1 成以內，桌機、顯示器則較去年同期有雙位數成長空間，其中，顯示器需求穩健，本季出貨可望優於上季。

至於長短料、物流塞港狀況，緯創仍維持原先看法，認為到今年上半年都還未見緩解跡象。

另一方面，緯創旗下緯穎 (6669-TW)、緯創軟體 (4953-TW) 1 月營收也出爐，受農曆春節影響工作天數，緯穎單月營收下滑至 127.05 億元，月減 41.3%、年增 3.1%，為近 11 個月低點，緯創軟體營收也微降至 5.99 億元，月減 1.3%、年增 29.1%，但仍創下歷史單月次高記錄。