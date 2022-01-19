緯創強化車載布局 擬砸33.39億元高雄建新廠辦 估2025年完工

代工大廠緯創 (3231-TW) 加碼投資高雄擴充車載面板應用布局，今 (19) 日代子公司高雄晶傑達光電 (KOE) 公告，將再斥資約 33.39 億元，以租地委建方式，在前鎮科技產業園區 B3 基地興建廠辦大樓，今日也獲得擴廠計畫書申請審查通過，預計年中動土、2025 年完工啟用。

緯創表示，高雄晶傑達已在去年 10 月 18 日獲得前鎮科技產業園區 B3 建築基地案最優申請人資格，並在今日獲得第二階段擴廠計畫書審查通過核准函，後續將由高雄晶傑達向經濟部加工出口區管理處辦理相關事宜，依目前規劃，估今年第二季底動土興建、三年後完工啟用。

緯創進一步指出，今日通過審查的是前鎮 B3 基地新廠辦建置計畫，與去年 12 月 15 日取得前瞻創新大樓使用權不同，但都是因應未來車載、工控、醫療等顯示模組附加價值 (LCM+) 產品成長。

據了解，緯創此擴產投資案，就是日前向經濟部加工出口區管理處取得前鎮科技園區約 1.04 公頃的建廠用地，依經濟部資料顯示，緯創初期估將投入逾百億元自建地下 2 層、地上 9 層廠房，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，並預期未來五年內年產值將達 550 億元，創造 7000 個就業機會。

緯創近年擴大車載布局，繼入主高雄晶傑達光電 (KOE) 後，以 6.7 億元向經濟部加工出口區管理處取得前鎮前瞻創新大樓 40 年使用權，也斥資 12.56 億元購置設備，加上本次投資，累計將投資約 52.65 億元，擴大高雄車載應用布局。