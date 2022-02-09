策略師預測：若俄羅斯入侵烏克蘭 原油價格上探每桶120美元

資深策略師 David Roche 預測，如果俄羅斯入侵烏克蘭，原油「肯定」將達到每桶 120 美元，全球經濟將「徹底扭轉」。

莫斯科雖否認計劃入侵鄰國烏克蘭，但已將大約 13 萬名士兵、坦克、導彈甚至新鮮血液供應品轉移到邊境。克里姆林宮要求烏克蘭永遠不被允許加入北約軍事聯盟，並表示希望該組織減少其在東歐的部署。

Roche 指出，俄羅斯下一步行動的不確定性是「房內的幽靈」，隨時可能大規模擾亂全球市場。

他說，「如果俄羅斯入侵烏克蘭並遭到各國制裁，阻礙俄羅斯使用外匯機制、通訊系統等，或者阻止它出口石油、天然氣或煤炭等商品，屆時油價肯定會達到每桶 120 美元。」

4 月交割的布蘭特原油合約周三 (9 日) 小幅走低至每桶 90.50 美元左右，但油價自年初低於每桶 80 美元以來一直在穩步上漲。

白宮國家安全顧問 Jake Sullivan 周日 (6 日) 警告，俄羅斯入侵可能「隨時」到來。

即使不考慮對油價的潛在影響，Roche 也預測俄羅斯入侵烏克蘭將產生深遠的經濟後果。他警告，許多市場參與者低估了俄羅斯與烏克蘭危機的潛在影響。「在最好的猜測情況下，大多數投資人都將普亭當作人形立牌，但我敢肯定他不會同意。」

他認為，如果普亭真的「對烏克蘭輕舉妄動」，美國及其盟國可能會對俄羅斯實施嚴厲制裁，歐洲股市和全球經濟前景將「徹底扭轉」。

美國國會議員表示，正在制訂針對俄羅斯的「極端製裁手段」，以此作為保衛烏克蘭的一種方法，這將「削弱俄羅斯的經濟」。英國和德國的部長們也警告，如果莫斯科對烏克蘭採取任何激進行動，莫斯科必須承擔經濟後果。

然而，專家認為俄羅斯願意承受「真正的經濟損失」和全面戰爭，以實現其在烏克蘭的政治目標。

歐洲外交關係委員會在 1 月底對 7 個歐盟成員國的 5529 人進行的民意調查發現，大多數受訪者都認為俄羅斯將會入侵烏克蘭。而大多數受訪者還表示，如果俄羅斯入侵，北約和歐盟應該站出來保護烏克蘭。