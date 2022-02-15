〈能源盤後〉俄烏大戰一觸即發 原油邁向100美元 收登2014年來最高點

原油期貨價格周一 (14 日) 上漲，收登 7 年多高點，係因交易者衡量烏俄危機的發展，該事態恐打亂已經面臨緊繃的全球原油市場。

俄國外長 Sergei Lavrov 周一敦促北約和歐盟召開會議，就烏克蘭問題進一步談判。上周五美國白宮警告俄國恐「現在起隨時」入侵烏克蘭後，WTI 原油和 Brent 原油已收登 7 年高點。

能源商品價格

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.36 美元或 2.5%，收每桶 95.46 美元，且為最近月 WTI 自 2014 年 9 月 3 日以來最高收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.04 美元或近 2.2%，收每桶 96.48 美元，為最近月 Brent 自 2014 年 9 月 29 日以來最高收盤價。

3 月交割的天然氣期貨價格大漲 6.5%，收每百萬 Btu 4.195 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收近每加侖 2.779 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.962 美元。

市場推動力

俄羅斯外交部長 Sergei Lavrov 周一 (14 日) 在電視轉播中的會議上向總統普丁 (Vladimir Putin) 建議，即使美國與其盟國已拒絕了俄國主要的安全要求，但俄國仍應持續與其談判。

在 Lavrov 發表該評論之前，上周末烏克蘭議題沒有看到任何外交突破的跡象。俄國已在國家邊境集結軍力超過 10 萬人，但否認了入侵的計畫。

俄國入侵烏克蘭一事已被市場認為有可能將油價推高至每桶 100 美元以上，至少暫時如此，但因俄國同時是歐洲關鍵能源供應國，此點恐造成更廣泛的能源衝擊。

Lavrov 的言論似乎讓整個金融市場鬆了一口氣，美股大盤多空交錯，公債殖利率也上升。先前因投資者尋求公債這類傳統避險工具，致使公債殖利率一直走低。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，周一油價短暫走低，係因「在解決俄烏僵局上，可能取得進展」。「 然而，如果沒有達成協議並且局勢惡化，價格恐輕易達到 100 美元。」

施耐德電氣高級商品分析師 Brian Swan 表示：「目前原油市場仍如履薄冰，因為任何地緣政治消息都可能引發額外波動。」

與此同時，施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 報告中表示，美國東北部發生暴風雪，以及天氣預測本月稍晚西部地區氣溫下降，這些重燃了天然氣買盤興趣，令天然氣價格大漲。

