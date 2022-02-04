紐約WTI油價突破每桶90美元 為自2014年以來首次

美國 WTI 油價周四 (3 日) 突破每桶 90 美元，為自 2014 年以來首次，主因是對石油產品的需求激增，而供應仍然受到限制。

美國石油基準 WTI 3 月到期期貨價格周四上漲超過 2%，至每桶 90.23 美元。上一次價格高於 90 美元大關是 2014 年 10 月。布蘭特原油上漲 1.7% 至 91 美元。布蘭特原油在 1 月 26 日突破 90 美元。

自 2020 年 4 月跌至歷史低點以來，石油價格出現了強勁反彈，因為需求已經恢復，但生產商一直在控制供應。俄羅斯和烏克蘭之間，以及中東的地緣政治緊張局勢，也讓市場感到不安。

在 2021 年超過 50% 的漲幅的基礎上，WTI 今年上漲了近 20%。隨著油價走高，一些華爾街分析師預測油價將達到 100 美元。

Oanda 分析師 Ed Moya 補充說，周四推高價格的部分原因，則與低溫和產量可能下降有關。

他表示，由於石油供應十分吃緊，任何對生產的衝擊都會導致價格飆升。在 OPEC + 維持其溫和上漲計畫之下，意味著石油似乎很快就會衝向 100 美元。

儘管多個成員國未能按計畫提高月產量，使得原油價格走高，包括美國在內的主要能源消費國也施加了巨大壓力，但 OPEC + 周三會後，仍舊決定堅持增產每日 40 萬桶的計畫。

Rystad 資深石油市場分析師 Louise Dickson 表示，市場仍然看好油價，普遍的預期是，儘管疫情打擊需求，使市場出現一些下滑，但由於短期和長期都存在真正的供應短缺，石油市場將繼續在高價位交易。

Capital 分析師 John Kilduff 認為，雖然 100 美元的石油「似乎不可避免」，但「並不容易」。他指出，供應正在重返市場，同時，中國的經濟困境可能是另一個逆風。