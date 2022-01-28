市場呼聲越來越高 但OPEC+恐不樂見100美元油價

近日原油飆升至每桶 100 美元的聲浪愈演愈烈，但這種三位數的價格恐非下周將召開會議的 OPEC 所樂見。

BCA Research 首席大宗商品和能源策略師 Bob Ryan 表示：「每桶原油價格突破 90 美元且持續上升，這並不符合 OPEC + 的最佳利益，因為這樣的價位很有可能破壞需求，尤其是在美元依舊強勁的狀況下。」

他補充，因為美元強勁就會令需求當地的貨幣成本高到「令人望之卻步」，尤其是對新興市場經濟體而言。

BCA Research 預估，Brent 原油今年的平均價格為 80 美元，2023 年為 81 美元，Ryan 說：「但無論是高油價對需求產生的破壞，或者是快速傳播的 Omicron 病毒帶來封鎖措施，都是對該油價估值最大的風險。」

OPEC + 將需要增產，且美國頁岩油產量也將須提升，以免價格在 90 美元以上找到新的「均衡價格」。

Brent 原油和 WTI 原油周三 (26 日) 均收創 2014 年 10 月以來最高價。最近月 WTI 原油期貨價格收每桶 87.35 美元，而最近月 Brent 原油期貨價格收每桶 89.96 美元。2014 年之後也未再見油價觸及 100 美元。

Logan Capital 董事總經理兼投資組合經理 Bill Fitzpatrick 表示，在需求強勁和供應端增加微弱的雙面推動下，油價達到 100 美元的可能性很大。

雖然 OPEC 希望看到油價介於 80 美元至 100 美元之間，但超過 100 美元恐會破壞需求，消費者被迫降低消費，這正是 OPEC 不想看到的事。

Fitzpatrick 表示，OPEC + 預期將堅守其現行協議，在 2 月 2 日的會議上將月產量提升 40 萬桶，以「增加收入，同時又稍微對油價施壓。然而，OPEC + 應該考慮推遲增產，以利在油價飆升的情況下，先做更好的定位。」

BCA 的 Ryan 認為，OPEC + 面對 3 大難題，其中最大的問題就是成員國中只有 4 國有能力增產並維持下去，即沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國 (UAE)、伊拉克和科威特。

Omicron 變種病毒引起的新冠疫情也無法保證一定會緩和下去，且 Fed 示意 3 月將啟動升息，這讓美元和美元計價的油價走勢存在更高的不確定性。

與此同時，俄羅斯與烏克蘭的僵局對石油很重要，因為倘若俄國切斷輸送至歐洲的天然氣，恐迫使更多天然氣需求改用石油替代。假使俄國入侵烏克蘭，西方強權將對俄國實施石油相關的制裁，屆時石油產量恐受衝擊。

Ryan 表示，目前有能力增產的 OPEC + 成員可能會同意補足其他國家的產能不足，並將產量提升至足以拉抬 Brent 價格到接近 80 美元的平均估值。

BCA Research 預估 Brent 原油 2022 年平均價格在每桶 80 美元，該預測取決於沙烏地阿拉伯、伊拉克、UAE 和科威特今年平均增產 334 萬桶 / 日，明年平均增產 276 萬桶 / 日。

儘管如此，BCA Research 已注意到，全球石油和天然氣生產缺乏資本支出已一段時間。倘若不制定政策以鼓勵未來 10 至 20 年間增加需要的產量，油價邁向 90 美元或 100 美元的走勢就會更頻繁，價格水準將以「越來越不穩定的方式走高」。

