歐洲能源巨頭看法一致：高油價將再持續一段時間

全球能源價格飆漲之際，多位歐洲能源高層本周發表類似看法，認為高油價還將持續一段期間。

法國能源巨頭 TotalEnergies 執行長 Patrick Pouyanné 周三 (9 日) 受訪時表示，油價將保持高位，尤其是在歐洲。

他指出，在新的生產投資低迷的情況下，全球石油需求則仍持續增長，這將使油價繼續上漲。

歐洲國家近來面對汽車、暖氣費用及電價大幅上漲局面，不僅油價上攻每桶 90 美元上方，歐洲天然氣價格在過去一年中，上漲幅度更達到 3 倍，報價創歷史新高。

對此，Pouyanné 表示，TotalEnergies 將向法國的低收入客戶發放價值 114 美元 (100 歐元) 的「天然氣代金券」，以幫助他們解決飆升的能源帳單。

Pouyanné 對能源價格的看法，與近期一些行業高層及分析師的說法一致，其中一些人表示，未來幾個月油價還有進一步上漲的空間。

美國銀行指出，今年油價有望達到 100 美元，最早可能在第二季出現。

英國石油公司 (BP) 執行長 Bernard Looney 在當地時間周二表示，預計在未來幾個月和幾年時間內，油價將會持續波動。

英國石油去年實現 8 年來最高的年度利潤，Looney 指出，今年石油市場供應可能進一步吃緊，從而支持油價一直保持在每桶 90 美元以上。