〈台股盤中〉俄烏緊張衝擊跳水逾300點 跌破月線、萬八關卡

受到俄羅斯恐攻打烏克蘭衝擊，美股四大指數上週五全面重挫，衝擊今 (14) 日亞股同步下跌，台股電子、金融權值股遭空方襲擊，成殺盤重心，指數開低走低，盤中下挫超過 300 點，失守萬八關卡，跌破月線、回測季線，估量 3400 億元。

電子三雄開低震盪，台積電最低至 635 元，大跌逾 2%，跌破短均線；聯發科同步下挫 3%，最低至 1100 元，跌落 5 日線；鴻海也有約 2% 跌幅。其餘權值股聯電、台達電、日月光投控賣壓沉重。

盤面上以傳產股抗跌，台塑化上漲 1.8%；相關塑化股華夏、台聚、亞聚也有撐。

傳產指標族群貨櫃三雄中，萬海開高走高，大漲逾半根漲停，最高至 185 元；陽明上漲逾 2%、長榮也有近 2% 漲幅；其他航運各股也相對抗跌，包括台驊投控、慧洋 - KY、台船等力守盤上。

生技股也有零星買單，國光生四價流感疫苗藥證獲得中國藥監局審核通過，最快今年第三季開始供貨、貢獻營收，激勵股價逆勢大漲超過半根停板；智擎、友華、威健生技、加捷均上漲 1-2%。

法人表示，受到美國通膨、俄烏地緣政治緊張情勢升溫，台股隨著美股下跌，儘管台股年後氣勢如虹，且土洋法人站買方，有利指數多頭續航，惟留意 KD 指標開口過大，短線操作上應居高思危。