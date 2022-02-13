〈台股風向球〉基本面不悲觀 萬八可望有撐 選股不選市成主流

台股上周不受美股震盪干擾，展現強勁虎年開紅盤行情，周漲 636 點或 3.6%，不過，周五美股繼續大幅度修正，加上台股逢上方套牢賣壓區，法人認為，在補漲行情過後，投資人在升息疑慮下，加碼意願降低，先觀察外資和投信買盤能否延續穩盤，不過，在籌碼面、基本面仍有利的狀態下，預料大盤萬八仍有撐，並呈現選股不選市的格局。

法人分析，過去 5 個交易日均量不到 3000 億元，顯示行情雖熱，但中小投資人參與意願其實不高，主要是靠著外資和投信買盤支撐多頭氣勢，外資在集中市場買出近 155 億元，為連 3 買，投信也買超 140 億元，更是呈現連 9 買，事實上，自 1 月以來合計 23 個交易日中，投信買超多達 18 個交易日，成為大盤的中流砥柱。

其中，外資一周來買超最多的標的有長榮航多達 9.2 萬張、華邦電 7.7 萬張，中信金 6.5 萬張，玉山金 5.8 萬張，大成鋼、開發金均逾 5.3 萬張，華航 4.7 萬張，旺宏也達 4 萬張，臺企銀、中鋼在 3.5 萬張上下。

而投信周買超最多同樣是長榮航達 4.4 萬張，華邦電 1.8 萬張，華航 1.2 萬張，強茂和開發金 8000 張上下，鴻海 7000 餘張，永豐金 6500 張之上，智原、中信金和旺宏均超過 5000 張。

從外資和投信的布局可看到，非電股相對受追捧，特別是受惠於貨運暢旺的航空雙雄，以及受惠於升息趨勢的金融族群。

永豐投顧分析，美國 1 月 CPI 高達 7.5%，創 40 年以來新高，十年期債殖利率也飆破 2%，此威脅成長型科技股表現，再加上美股四大指數自 1 月底以來反彈已久，再反彈空間有限，美股後市傾向整理，將影響台股指數表現。

所幸，台股重量級公司法說展望如聯發科、譜瑞和力旺等十分樂觀，加上多數廠商 1 月營收優於預期，包括台積電、欣興、長榮、豐泰等均創新高，個股仍有表現空間。

未來一周須留意 2 月 16 日中國將公布 1 月 CPI，同時台指期將結算，而台股重要法說包括光寶科、玉山金、亞光、原相均將登場。

從技術面來看，永豐投顧認為，加權指數突破 M 頭頸線 18000 點處，日 KD 值尚未達高檔區間，而外資於封關前賣超台股達 1255 億元，目前僅回補 200 億元，且封關前連融資餘額由 2843 億元連 15 日減碼，減額達 282 億元，目前也僅慢慢回補 71 億元，在籌碼面上台股尚具備優勢。

整體來看，美國 3 月升息 2 碼已在市場預期中，但台股在基本面優於預期，尤其台積電 1 月營收大好，有利大盤低檔有撐，本周力守萬八可期。