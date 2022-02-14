電子股哀鴻遍野 台股嚇挫313點收17997點 回測季線

俄烏局勢緊張，引發美股重挫，台股今 (14) 日開盤跟著大跌，電子權值股倒地，金融、傳產同步跳水，僅航運股相對有撐，終場大盤仍不敵賣壓，重挫 313.27 點或 1.71%，收在 17997.67 點，跌破月線及五日線，回測季線支撐，成交值 2594.42 億元。

中小型股同步遭到空方狙擊，櫃買指數終場下跌 2.38%，收在 216.81 點，成交值 712.39 億元。上市櫃成交值合計 3306.81 億元。

受到費半重挫影響，台股半導體族群今天哀鴻遍野，台積電股價重挫 2%，收 637 元，聯電大跌超過 4%，收 53 元，創逾半年新低，聯發科同步下挫近 4%，收 1105 元，驚險守住月線。其他電子指標股包括台達電、國巨、瑞昱、研華等賣壓都相當沉重。

金融股同步遭到狙擊，國泰金大跌逾 2%，富邦金、華南金、台新金等也都下跌逾 1%。塑化族群普騙走弱，台塑跌近 1% 無力撐盤，不過，台塑化受惠油價大漲，股價維持上漲走勢。

貨櫃三雄元月營收在淡季中寫下佳績，海運第一季供需仍吃緊，市場傳出，亞歐各大航商明 (15) 日起又將調漲美國線運價，市場買盤今天力挺萬海，激勵股價盤中勁揚逾 7%，逼近半年線，但尾盤漲幅收斂至 4.6%，長榮、陽明賣壓出籠，終場雙雙跌逾 1%。

先前漲多的千金股，今天資金快速流出，AES-KY 股價摜壓至跌停，收 1395 元，信驊重摔逾 8%，力旺、世芯 - KY、旭隼也大跌逾半根停板，股王矽力 - KY 終場跌近 2%，收 3825 元。