國光生四價流感疫苗申請俄藥證 最快年底取證、上市

國光生 (4142-TW) 今 (20) 日宣布，與俄羅斯醫藥出口商 Petrovax 合作開發的四價流感疫苗，向當地法規單位申請藥證，最快有機會年底前取證、上市，加上疫苗已取得清真認證，有望進一步擴展至中亞地區。

國光生去年 9 月與俄商 Petrovax 簽約合作，由國光生供應流感疫苗原液、Petrovax 負責當地調劑充填包裝與未來銷售；其流感疫苗已小量試產並把成品送至俄羅斯法規單位申請藥證，若一切順利，今年可望取得藥證，並在年底前進入俄羅斯市場。

國光生指出，Petrovax 為俄國最大民營醫藥品出口商，也是俄國前五大免疫生物製劑製造商，產品通路遍及全球 12 個國家，尤其俄羅斯及鄰近的中亞、東歐市場佈局完整。

國光生提到，旗下流感疫苗原液繼出口至日本後，再將流感疫苗原液代工業務深入歐洲，此次進軍俄羅斯與其鄰近國家，當地人口超過 2 億人，潛在市場龐大；另外，國光生流感疫苗已獲得清真認證，而俄羅斯鄰近的哈薩克、吉爾吉斯、土庫曼等中亞地區，穆斯林人口高達 8 成以上，未來銷售上也具備優勢。

其他市場布局方面，國光生目前在中國市場供應三價流感疫苗，四價流感疫苗藥證正在審查階段，預計本季可取得藥證，屆時疫苗單價將大幅成長。