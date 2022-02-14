〈台股盤前〉俄烏緊張升高美股重挫 回測月季線壓力大增

台股上周五一度重挫逾百點，終場小跌 27.11 點、收在 18310.94 點最高點，成交值 2617.71 億元。受到俄烏緊張局勢升溫影響，美股上周五重挫，費半更下殺近 5%，台股短線氛圍豬羊變色，回測月線、季線壓力大增。

美國政府上周五警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，促使油價噴漲，避險情緒升溫，十年期美債殖利率自 2% 大幅回落至 1.91% 左右，美國 2 月消費者信心指數驟降亦打擊投資人信心，恐慌指數 VIX 飆升，美股再度受挫，科技股遭遇猛烈抛售，道瓊跌逾 500 點，那指收黑逾 2.7%，費半下殺近 5%，台積電 ADR 也下跌 2.97%。

美國通膨暴衝，加上俄烏地緣政治緊張情勢升溫，衝擊美股上周五大跌，連帶影響台股交投情緒，多家法人機構趁前兩日休假時召開內部緊急會議，推演三套劇本因應全球資本市場可能的變化，其中最好的情況是預期指數將上探 18500 點、最壞則是回測半年線。

另一方面，由於俄烏是鈀、氖等半導體關鍵材料的重要產地，導致上週五費城半導體指數大跌 4.83%，台股短線氛圍豬羊變色，回測月線壓力大增。

而壽險業投資俄羅斯債券恐已現未實現減損。據金管會截至 2021 年底統計，台灣金融業在俄烏曝險額達 2291.7 億元，其中俄羅斯達 2090.85 億元最多，烏克蘭則僅 200.86 億元。

台股新春紅盤首周大盤強彈站上萬八及月線，櫃買指數周 K 線也中止連四黑翻紅，不過美股上周五大跌，法人認為，元宵節後台股恐轉為盤整格局，指數有回測季線壓力。

